الإثنين 2025-09-22 09:55 ص
 

إصابتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

الإثنين، 22-09-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   أوضح الملازم أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية، أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة ولا توجد معوقات تذكر.

وبيّن أن الحركة المرورية نشطة بشكل خاص على طريق إربد باتجاه عمان، وشارع المئة، وطريق المطار، بينما تشهد باقي الطرق انسيابية في الحركة.

وكشف الخالدي عن تعامل الدوريات الخارجية يوم الأحد مع حادثي سير، الأول كان حادث تصادم على الطريق الصحراوي نتج عنه إصابتان متوسطتان وتم التعامل مع العوائق التي خلفها، والثاني حادث تصادم باتجاه معان نتج عنه إصابة واحدة متوسطة.

 
 
