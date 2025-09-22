إصابتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- أوضح الملازم أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية، أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة ولا توجد معوقات تذكر.



وبيّن أن الحركة المرورية نشطة بشكل خاص على طريق إربد باتجاه عمان، وشارع المئة، وطريق المطار، بينما تشهد باقي الطرق انسيابية في الحركة.

