إطلاق الإطار الوطني للشمول والتنوع في التعليم بالأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

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وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سحر شخاترة، في كلمة خلال حفل الإطلاق، أن الأردن يشهد بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، نقلة نوعية ويحقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والحق في التعليم على وجه الخصوص، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمتعون باستقلاليتهم وحريتهم على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.



وقالت إن الوزارة تعنى بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع كافة، من خلال سعيها لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.



وأضافت أن الأردن قطع أشواطا كبيرة نحو تحقيق الدمج في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة عبرت عن طموحها في قيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة، الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.