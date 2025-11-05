الأربعاء 2025-11-05 06:48 م
 

البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تجنّبا الإجابة عن استفسارات حول الاختبارات النووية

الأربعاء، 05-11-2025 06:14 م
الوكيل الإخباري-  كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين عن تجنب البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية الإجابة المباشرة عن الاستفسارات بشأن الاستعدادات لإجراء اختبارات نووية.اضافة اعلان


وقال ناريشكين: "سأل زملاؤنا الدبلوماسيون عن المقصود تحديدًا في التصريح الذي ورد أمس بشأن التوجيهات التي أصدرها قائد الولايات المتحدة الأمريكية إلى البنتاغون للانتقال فورًا إلى اختبارات الأسلحة النووية وطلبوا توضيحات".

وأضاف: "لقد تهرّب ممثلو البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية من رد موضوعي، وأكّدوا أنهم سيبلّغون المعلومات إلى القيادة وسيتصلون بالجانب الروسي إذا لزم الأمر تقديم توضيحات حول جوهر الأسئلة التي أثارها الدبلوماسيون الروس".

وسبق أن قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التجارب النووية التي "أجرتها" روسيا والصين.

وأضاف ممثل الكرملين: "هنا، ربما يتعين علينا جميعًا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا والصين تُصرّان على ضرورة أن تظل جميع الدول ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

واليوم الأربعاء، أكّد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف ضرورة البدء الفوري في الاستعداد لاستئناف الاختبارات النووية، محذرًا من تبعات السياسات الأمريكية على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، سيكون مزوّدًا برأس نووي، وقادرًا على الوصول إلى مدى 13 ألف كيلومتر.

وأضاف أن صواريخ "النسر الأسود" التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها في أوروبا ستتمكن من الوصول إلى وسط روسيا في غضون 6-7 دقائق.

وردًا على تقرير الوزير، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بجمع المعلومات حول الإجراءات الأمريكية، وتحليل هذه المعلومات على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء العمل في التحضير للتجارب النووية.

ويوم الاثنين الماضي، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستجري تجارب على الأسلحة النووية، معربًا عن اعتقاده أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تجري باستمرار تجارب نووية.

روسيا اليوم
 
 
