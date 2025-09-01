الإثنين 2025-09-01 06:20 م
 

إطلاق المساعد الافتراضي "شهم" لخدمة مرضى وزارة الصحة والخدمات الملكية

الإثنين، 01-09-2025 05:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن إطلاق خدمة المساعد الافتراضي الإلكتروني "شهم" عبر تطبيق "حكيمي"، ليكون متاحاً لمراجعي منشآت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية على مدار 24 ساعة، في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الشركة، الاثنين، يوفر "شهم" للمستخدمين دعماً فورياً وسريعاً لجميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات التطبيق، مثل كيفية التسجيل، وآلية طلب خدمة توصيل الأدوية الشهرية، والاطلاع على نتائج المختبر وتقارير الأشعة، بالإضافة إلى خدمة طلب موعد متابعة، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع قسم الدعم الفني على الرقم (0793334455).

وأكدت الشركة أن إطلاق خدمة "شهم" يمثل نقلة نوعية في رحلة المريض الرقمية، حيث تسعى من خلالها إلى تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة أكثر سلاسة وراحة للمستخدمين، موضحة أن هذه الخدمة الجديدة تعكس التزامها الراسخ بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها على المستوى الوطني.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة استكمالاً لجهود الشركة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى في القطاع الصحي الأردني.
 
 
