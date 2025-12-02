الثلاثاء 2025-12-02 10:19 ص

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
الثلاثاء، 02-12-2025 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق "سند"، حيث سيتمكّن المواطنون المشمولون بالتأمين من الحصول على البطاقات ابتداءً من اليوم، وذلك تمهيدًا لبدء تفعيل التأمين اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026.

اضافة اعلان


كما تم اليوم إطلاق المنصّة الإلكترونية للاستعلام عن التأمين الحكومي للعلاج في المركز، والتي تُمكّن المواطنين من التحقّق مباشرةً من التأمين باستخدام الرقم الوطني عبر الرابط (cancer-insurance.gov.jo)، وتسهّل الوصول إلى معلومات التأمين وخدماته.


ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين إلى اتباع الخطوات المندرجة عبر تطبيق سند للحصول على بطاقة التأمين، وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق باستخدام الحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة "مستنداتي" في الواجهة الرئيسية، وتحميل بطاقة "تأمين رعاية".


وكان قد تم توقيع اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الحسين للسرطان في حزيران الماضي، لتنفيذ برنامج التأمين الحكومي للعلاج في المركز، وتحديد آليات تقديم الخدمة وفق نهج يضمن وضوح الإجراءات وعدالتها واستدامتها.


ويأتي اعتماد هذا النظام ضمن جهود الحكومة لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يُعدّ تحولًا رئيسًا في تقديم الرعاية الصحية وضمان استمراريتها للفئات الأكثر احتياجًا.


ويشمل التأمين الحكومي نحو 4.1 مليون مواطن أردني بتكلفة 124 مليون دينار خصصتها الحكومة من موازنة 2026، فيما تتحمّل مؤسسة الحسين للسرطان بقية التكلفة البالغة نحو 8.5 مليون دينار.


وتشمل الفئات المستفيدة جميع الأردنيين من عمر 19 عامًا فما دون، وبعمر 60 عامًا فأكثر ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافةً إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

أخبار محلية النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاحتمالات بشأن خفض الفائدة الأميركية

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك (مغذي العمرو)، اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة على

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

عربي ودولي الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

فلسطين إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة