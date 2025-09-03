الأربعاء 2025-09-03 07:19 م
 

إطلاق منصة رقمية لتوثيق الولادات والوفيات عبر المستشفيات

الأربعاء، 03-09-2025 05:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق منصة المواليد والوفيات من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، لتوثيق وتحديث وتبسيط الإجراءات الحكومية، من خلال ربط المستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية مباشرة بنظام إلكتروني موحد لإدخال بيانات الولادات والوفيات رقمياً.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي إن المنصة ستسهم في التغلب على مشكلة تأخر أو عدم الإبلاغ عن الوفيات، وتوفير بيانات رقمية دقيقة وفورية للجهات المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما ينعكس على سرعة ودقة إنجاز المعاملات المتعلقة بالمشتركين وورثتهم المستحقين.

وستتضمن المنصة إجراءات لإنتاج حُزم من الخدمات للمواطن مثل حزمة الولادة (إبلاغ ولادة، شهادة ولادة، تعديل دفتر العائلة).

وبيّن أن المنصة يتم تجريبها في 17 مستشفى حكومياً وخاصاً وعسكرياً، ويجري العمل على تعميمها لتشمل جميع المستشفيات في الأردن وعددها 120 مستشفى قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل، بما يحقق التكامل الإلكتروني الكامل مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وبين أن العمل جارٍ على إعداد إجراءات من خلال التنسيق مع البلديات؛ لتسجيل تصاريح الدفن على المنصة حال إصدارها.
 
 
