الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، أن المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية، وانتقاص لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف المومني خلال تصريحات تلفزيونية أن أراضي الضفة الغربية أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية.



وقال المومني، إن أي قرارات تنتقص من ذلك فهي تتعارض مع منظومة العدل، وتصطدم مع مصالح الدول المحيطة بإسرائيل والموقعة على اتفاقية سلام معها.



وبخصوص إعلان إسرائيل عزمها ضم الضفة الغربية قال المومني، إنه حال تجرأت إسرائيل على اتخاذ مثل هذا القرار فهذا لن يلغي الشعب الفلسطيني أو يدفعه خارج أراضيه، والطرح الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه.



وقال المومني، إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه سيجلب السلام.



ولفت إلى أن تعامل بعض الوزراء المتطرفين بإسرائيل مع الصراع على أساس ديني يعني أننا أمام أمام مرحلة جديدة وخطيرة يوظف بها الدين بطريقة تخدم السياسة؛ وبهذه الحالة سيكون هناك ردات فعل من القوى الدينية والسياسية الأخرى؛ وهذا سيؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب وعمقها الحضاري والأديان المختلفة.