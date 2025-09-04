هل سيعود ماسك إلى صفوف الحزب الجمهوري؟

وردا على سؤال حول إمكانية عودة ماسك إلى الحزب الجمهوري في مقابلة مع مذيع الراديو سكوت جينينغز، قال: "أعتقد أنه ببساطة ليس لديه خيار آخر".
وشدد ترامب على أن ماسك شخص عاقل.
وفي وقت سابق، أعلن ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم "أمريكا". فوصف ترامب خطط ماسك لتأسيس حزب سياسي بأنها مثيرة للسخرية.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا تستخدم مليار جنيه استرليني من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
-
رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر والسودان: سد النهضة لن يكون الأخير
-
تعاطف أممي مع باكستان نتيجة الفيضانات المميتة
-
حديث في الكواليس .. بوتين وشي يناقشان إطالة عمر البشر وزراعة الأعضاء
-
أردوغان: لن نقف متفرجين أمام جرائم نتنياهو بحق الفلسطينيين
-
فريق إنساني دولي يعرب عن قلقه تجاه واقع النازحين قسريًا في قطاع غزة
-
قديروف يعلق على فرض بريطانيا عقوبات على والدته
-
ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة