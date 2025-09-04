الخميس 2025-09-04 01:47 ص
 

هل سيعود ماسك إلى صفوف الحزب الجمهوري؟

الخميس، 04-09-2025 12:53 ص

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مواطنه رجل الأعمال إيلون ماسك سيعود في النهاية إلى صفوف أعضاء الحزب الجمهوري.

وردا على سؤال حول إمكانية عودة ماسك إلى الحزب الجمهوري في مقابلة مع مذيع الراديو سكوت جينينغز، قال: "أعتقد أنه ببساطة ليس لديه خيار آخر".

وشدد ترامب على أن ماسك شخص عاقل.

وفي وقت سابق، أعلن ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم "أمريكا". فوصف ترامب خطط ماسك لتأسيس حزب سياسي بأنها مثيرة للسخرية.

 

RT

 
 
