الفايز يهنئ جلالة الملك بذكرى المولد النبوي الشريف

10:11 م

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الهاشمية الكريمة، والأسرة الأردنية الكبيرة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبي الشريف. اضافة اعلان





وقال الفايز "إننا في المجلس، وإذ نستذكر هذه المناسبة العزيزة، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على جلالة مليكنا المفدى بموفور الصحة وتمام العافية، وأن ينعم على أردننا بدوام التقدم والأمن والاستقرار، ليبقى عزيزا شامخا في ظل الراية الهاشمية الخفاقة، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن الأهل في فلسطين وأن تتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".