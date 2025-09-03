الفايز يهنئ جلالة الملك بذكرى المولد النبوي الشريف

وقال الفايز "إننا في المجلس، وإذ نستذكر هذه المناسبة العزيزة، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على جلالة مليكنا المفدى بموفور الصحة وتمام العافية، وأن ينعم على أردننا بدوام التقدم والأمن والاستقرار، ليبقى عزيزا شامخا في ظل الراية الهاشمية الخفاقة، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن الأهل في فلسطين وأن تتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
