الخميس 2025-09-04 01:46 ص
 

بريطانيا تستخدم مليار جنيه استرليني من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 04-09-2025 12:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده استخدمت مليار جنيه استرليني (أكثر من 1.3 مليار دولار) من فوائد الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية أوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة الوزير البريطاني لكييف، أمس الأربعاء.

اضافة اعلان


وأوضح هيلي أن هذا المبلغ استخدم لتمويل توريد مئات الآلاف من قذائف المدفعية ومئات الصواريخ للدفاع الجوي لأوكرانيا، مضيفا أن بريطانيا تقوم أيضا بتوريدات قطع الغيار وصيانة المعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

وأشار هيلي إلى أن بريطانيا تقوم حاليا باختبار جاهزية الوحدات التي قد ترسلها إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا.


وكان هيلي قد صرح يوم الاثنين أن بريطانيا قدمت لأوكرانيا خلال الـ 50 يوما الأخيرة 60 ألفا من قذائف المدفعية و2.5 ألف طائرة مسيرة.


وقبل زيارة الوزير البريطاني لكييف، أعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال أنه يخطط لمناقشة المشاريع المشتركة في مجال الدفاع وتنسيق المسائل المتعلقة بالاجتماع المقبل للدول الداعمة لأوكرانيا بصيغة "رامشتاين" الذي سيعقد في لندن يوم 9 سبتمبر.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي هل سيعود ماسك إلى صفوف الحزب الجمهوري؟

ل

عربي ودولي بريطانيا تستخدم مليار جنيه استرليني من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر والسودان: سد النهضة لن يكون الأخير

عربي ودولي رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر والسودان: سد النهضة لن يكون الأخير

ل

طب وصحة ليست السمنة وحدها.. سبب آخر لشيخوخة القلب

حماس تجدد التأكيد على استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة

فلسطين حماس تجدد التأكيد على استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة

ا

أخبار محلية اتفاقيات ونشاطات متنوعة لعدد من الجامعات

هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟

خاص بالوكيل هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟

ت

عربي ودولي تعاطف أممي مع باكستان نتيجة الفيضانات المميتة



 
 





الأكثر مشاهدة