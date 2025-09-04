بريطانيا تستخدم مليار جنيه استرليني من فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة الوزير البريطاني لكييف، أمس الأربعاء.
وأوضح هيلي أن هذا المبلغ استخدم لتمويل توريد مئات الآلاف من قذائف المدفعية ومئات الصواريخ للدفاع الجوي لأوكرانيا، مضيفا أن بريطانيا تقوم أيضا بتوريدات قطع الغيار وصيانة المعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.
وأشار هيلي إلى أن بريطانيا تقوم حاليا باختبار جاهزية الوحدات التي قد ترسلها إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا.
وكان هيلي قد صرح يوم الاثنين أن بريطانيا قدمت لأوكرانيا خلال الـ 50 يوما الأخيرة 60 ألفا من قذائف المدفعية و2.5 ألف طائرة مسيرة.
وقبل زيارة الوزير البريطاني لكييف، أعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال أنه يخطط لمناقشة المشاريع المشتركة في مجال الدفاع وتنسيق المسائل المتعلقة بالاجتماع المقبل للدول الداعمة لأوكرانيا بصيغة "رامشتاين" الذي سيعقد في لندن يوم 9 سبتمبر.
