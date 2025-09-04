حماس تجدد التأكيد على استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة

12:20 ص

الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس، مساء الأربعاء، إنها لا تزال تنتظر رد إسرائيل على المقترح الذي قدمه الوسطاء في 18 آب الماضي، الذي وافقت عليه الحركة، بشأن صفقة جزئية في قطاع غزة.





وجددت الحركة في بيان، التأكيد على استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع المحتجزين، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة وانسحاب كل قوات الاحتلال من القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار.



كما أكدت "موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".



وفي وقت سابق الأربعاء دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرا إلى أن حرب إسرائيل على غزة ستنتهي إذا نفذت ذلك الأمر.



وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع المحتجزين العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعا. ستنتهي (الحرب)!".



وكانت حركة حماس قد أبلغت الوسطاء بموافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، في 18 آب الماضي.



وأوضح مصدر رسمي مصري، أن المقترح يشمل تعليقا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما.

وبين أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يشمل تبادل أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.



ولفت النظر إلى أن المقترح يتضمن مسارا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، مؤكدا أن حماس وافقت على المقترح المقدم من الوسيطين مصر وقطر.



وقالت الدوحة، في 26 آب، إنها ما تزال بـ"انتظار" ردّ إسرائيل على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدّمته الوسيطتان قطر ومصر، ووافقت عليه حركة حماس.



