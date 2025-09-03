تربية لواء الكورة تناقش خطة النشاط الكشفي والإرشادي

10:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744777 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السنوي لقادة الكشافة والمرشدات من المعلمين والمعلمات في مسرح مدرسة السمط الأساسية للبنين. اضافة اعلان





وناقش الاجتماع خطة النشاط الكشفي والإرشادي للمديرية، وأبرز التحديات التي تواجه الفرق الكشفية والإرشادية، وسبل تجاوزها بما يسهم في النهوض بواقع الحركة الكشفية في مدارس اللواء.



وأكد مدير الشؤون التعليمية، الدكتور فيصل الجراح، أهمية الحركة الكشفية والإرشادية في تنمية شخصية الطلبة، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لديهم، ودورها في إحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة التطوعية داخل المدارس والمجتمع.



من جانبه، شدد رئيس قسم النشاطات التربوية، الدكتور سمير الخطيب، على الدور الريادي للحركة الكشفية والإرشادية، داعيًا إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور وتشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في الفرق الكشفية والمرشدات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها القادة في هذا المجال.

