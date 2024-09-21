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إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

من المصدر
من المصدر
السبت، 21-09-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة اربد، غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى، لوكالة (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة، وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل،


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة اربد.


وأشار عيسى الى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وما توفره من وقت وجهد على المواطنين.

 
gnews

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