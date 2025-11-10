ورشة في الطفيلة عن حق الحصول على المعلومات بقطاعي الطاقة والتعدين

وقدمت الورشة رئيس لجنة طلبات المعلومات والناطق الإعلامي باسم الوزارة ليندا النعيمات، مستعرضة مفهوم حق الحصول على المعلومات وأهميته في تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية، والمشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العام، إلى جانب دوره في بناء آراء مستنيرة وتشكيل مواقف قائمة على معلومات دقيقة وموثوقة.
وتطرّقت النعيمات، بحسب بيان صدر عن الوزارة، إلى القوانين الناظمة للحق، وفي مقدمتها قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وتعديلاته، مؤكدة أهمية الإفصاح الاستباقي من قبل المؤسسات الحكومية عن المعلومات والبيانات المتاحة.
من جانبها، استعرضت عضو اللجنة نور المصري سياسة تصنيف البيانات في الوزارة وفقاً للسياسات الحكومية والتشريعات الأردنية، مبينة تنوع قنوات نشر المعلومات المتاحة للجمهور مسبقاً دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي، موضحة آلية الرد على طلبات المعلومات والممارسات الفضلى التي تتبعها الوزارة في إنفاذ القانون.
وعقدت الورشة برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور خليل القطاونة، وبحضور عميد كلية الهندسة الدكتور سامح الصقور، ورئيس قسم هندسة القوى والميكاترونكس الدكتور معتز غزيوات.
-
أخبار متعلقة
-
معرض وثائقي بعنوان "تاريخ الدولة الأردنية"في الموقر
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة
-
الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً
-
الكرك: دعوات لدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية
-
إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"
-
عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية
-
العيسوي: الأردن صامد بقيادته الهاشمية وشعبه وجيشه
-
مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار