ورشة في الطفيلة عن حق الحصول على المعلومات بقطاعي الطاقة والتعدين

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، من خلال لجنة طلبات المعلومات، اليوم الاثنين، ورشة توعوية في جامعة الطفيلة التقنية بعنوان: "حق الحصول على المعلومات في قطاعي الطاقة والتعدين".

وقدمت الورشة رئيس لجنة طلبات المعلومات والناطق الإعلامي باسم الوزارة ليندا النعيمات، مستعرضة مفهوم حق الحصول على المعلومات وأهميته في تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية، والمشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العام، إلى جانب دوره في بناء آراء مستنيرة وتشكيل مواقف قائمة على معلومات دقيقة وموثوقة.



وتطرّقت النعيمات، بحسب بيان صدر عن الوزارة، إلى القوانين الناظمة للحق، وفي مقدمتها قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وتعديلاته، مؤكدة أهمية الإفصاح الاستباقي من قبل المؤسسات الحكومية عن المعلومات والبيانات المتاحة.



من جانبها، استعرضت عضو اللجنة نور المصري سياسة تصنيف البيانات في الوزارة وفقاً للسياسات الحكومية والتشريعات الأردنية، مبينة تنوع قنوات نشر المعلومات المتاحة للجمهور مسبقاً دون الحاجة إلى تقديم طلب رسمي، موضحة آلية الرد على طلبات المعلومات والممارسات الفضلى التي تتبعها الوزارة في إنفاذ القانون.