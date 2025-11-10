الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً

10:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753323 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي. اضافة اعلان





واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازٍ قدّمه قائد القاعدة حول أبرز التطورات الإدارية والفنية والتشغيلية، شمل استعراضاً لخطط التدريب والتأهيل، ومراحل تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث التي يشهدها سلاح الجو الملكي، ومنها برج المراقبة الجوية الجديد الذي جرى افتتاحه مؤخراً، والمزوّد بأحدث الأنظمة التكنولوجية المتقدمة التي تسهم في رفع كفاءة إدارة العمليات الجوية وتعزيز مستوى السلامة للطيران العسكري.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه تشكيلات سلاح الجو الملكي، مؤكداً استمرار الدعم لتطوير قدراته البشرية والتقنية بما يواكب متطلبات العمل الميداني ويعزز الجاهزية العملياتية في مختلف الظروف.



وفي سياق متصل، افتتح اللواء الركن الحنيطي مجمعاً تجارياً داخل القاعدة، تابع لشركة الولاء لخدمة العاملين في القوات المسلحة، والمخصص لتقديم الخدمات التموينية والترفيهية لمنتسبي القاعدة وذويهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير الاحتياجات اليومية للعاملين ضمن موقع خدمتهم.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، على متابعة سير العمل الميداني في مختلف الوحدات والتشكيلات، والاطلاع على الخدمات المقدمة لمنتسبيها، لتعزيز مستوى التطوير بشكل يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.

