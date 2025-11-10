الكرك: دعوات لدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية

الوكيل الإخباري- طالبت سيدات ريفيات في محافظة الكرك بدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية من خلال الحصول على مِنح مالية وتدريب فني وتوجيه تسويقي من خلال عمليات تشاركية بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت السيدات، أهمية دعم النساء الريفيات لتنمية الاقتصاد المحلي في المناطق الريفية.



وقالت الأربعينية أم زيد الحباشنة إن المشاريع المنزلية تشكل مصدرًا حيويًا للدخل لا سيما السيدات اللواتي يسعين لتحسين مستوى معيشة أسرهن، لافتة إلى أنها في العام الماضي أقامت مشروع صغير في منزلها لبيع الجميد والسمن البلدي وقد ساهم في رفد اقتصاد أسرتها.



ومن منطقة زحوم الواقعة وسط محافظة الكرك دعت الخمسينية مها الأغوات إلى ضرورة تشجيع السيدات وتمكينهن من إقامة مشاريع منزلية صغيرة بهدف الاعتماد على الذات وتحسين دخل الأسر وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.



ومن لواء الأغوار الجنوبية أشارت أم عمر المرادات إلى ضرورة بناء القدرات الفنية والتنافسية للسيدات الريفيات بهدف توفير فرص عمل لهن، مؤكدة ضرورة تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة لدعم مثل هذه المشاريع المنزلية.



ومن بلدة راكين الواقعة شمالي محافظة الكرك أكدت الناشطة الشبابية سجى الحباشنة ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص تسويقية للسيدات اللواتي يمارسن العمل من داخل المنزل.



ودعت المحامية وسام المعايطة إلى ضرورة إعداد وتطوير برامج المشاريع المنزلية للسيدات لتحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي ومكافحة الفقر والبطالة للمرأة.



ومن بلدة الهاشمية جنوبي محافظة الكرك، أشارت الزميلة الصحفية ليالي الطراونة إلى ضرورة تحسين فرص إقامة المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية للسيدات الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل للنساء.



وأكدت الناشطة دانا الأغوات ضرورة الإشراف على أعمال وأنشطة الجمعيات النسائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات الدولية التي تهتم في التنمية الريفية وصولا إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات.