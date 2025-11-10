الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

وأضاف أن العام الحالي حتى 10 تشرين الثاني كانت درجات الحرارة أعلى من العام الماضي، كما أن نسبة الهطول المطري كانت أكثر في 2024.
وتوقّع القرالة وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على الأردن نهاية الأسبوع الحالي، وستمتد إلى ثلاث أيام.
وقال إن الهطول المطري قد يكون أكبر يومي الجمعة والسبت مقارنة مع يوم الخميس، الذي سيكون به حالة عدم استقرار "خفيفة".
وأضاف أن التوقعات تكون أكثر دقة كلما اقترب المنخفض الجوي.
-
أخبار متعلقة
-
الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية
-
الأردن على موعد مع الأمطار في هذا الموعد
-
الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة
-
طقس معتدل في معظم المناطق الجمعة