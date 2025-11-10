الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

10:17 م

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة، عبدالمنعم القرالة، إن تأخّر هطول الأمطار لا يعطي مؤشرًا بأن الموسم المطري ضعيفًا، إذ إن هناك مواسم تأخّر الهطول فيها وكانت نسبة الهطول جيدة.





وأضاف أن العام الحالي حتى 10 تشرين الثاني كانت درجات الحرارة أعلى من العام الماضي، كما أن نسبة الهطول المطري كانت أكثر في 2024.



وتوقّع القرالة وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على الأردن نهاية الأسبوع الحالي، وستمتد إلى ثلاث أيام.



وقال إن الهطول المطري قد يكون أكبر يومي الجمعة والسبت مقارنة مع يوم الخميس، الذي سيكون به حالة عدم استقرار "خفيفة".



وأضاف أن التوقعات تكون أكثر دقة كلما اقترب المنخفض الجوي.