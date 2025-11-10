مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

ففي منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سامي محمد خليل الظهراوي، عم النائب محمد جميل الظهراوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الظهراوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي لواء قصبة إربد بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أميل زيدان حداد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة حداد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة قميم بمحافظة إربد، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله عقيل الخراشقة، رئيسًا أسبقًا لمجلس غرفة تجارة وإتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخراشقة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة الجندويل بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة منيرة شحادة أبدة، أرملة المرحوم موسى آل المحمد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي آل المحمد وأبدة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
وفي منطقة الجبيهة، بلواء الجامعة الأردنية بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم هاني محمود أبو جبارة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل أبو جبارة.
كما قدّم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
