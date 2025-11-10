معرض وثائقي بعنوان "تاريخ الدولة الأردنية"في الموقر

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام دائرة المكتبة الوطنية فراس ضرابعة اليوم الاثنين في صالة الذهيبة الشرقية التابعة لبلدية الموقر، معرضاً وثائقياً للصور والكتاب بعنوان "تاريخ الدولة الأردنية".

اضافة اعلان



ووفق بيان لـ "المكتبة الوطنية" يهدف المعرض الذي نظمته المكتبة بالتعاون مع البلدية، إلى تسليط الضوء على مسيرة الدولة الأردنية من النشأة إلى الحاضر، وتعزيز ثقافة القراءة والوثائق الوطنية كمكون مهم في الوعي الوطني.



واشتمل المعرض على لوحات صور ووثائق أرشيفية ومخططات ومقتطفات خطيّة تبرز محطات تاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية في تطور الدولة الأردنية، فيما اشتمل معرض الكتب المصاحب على مجموعة من إصدارات الكتب المتخصصة بالتاريخ الأردني، والدولة والمجتمع توزع مجاناً على الحضور ، بالإضافة إلى عرض صور وثائقية للواء الموقر من أرشيف المكتبة الوطنية.