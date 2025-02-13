إعلان نتائج إساءة الاختيار وطلبات الانتقال لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بقسميه البكالوريوس، والدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي: www.admhec.gov.jo
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