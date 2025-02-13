 
الخميس 2025-02-13 04:58 م
 

إعلان نتائج إساءة الاختيار وطلبات الانتقال لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخميس، 13-02-2025 03:13 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس 13-2-2025  نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة/  كلية إلى أخرى لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2024-2025، وذلك للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية الحالية 2024-2025 إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في الطلب .اضافة اعلان


وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بقسميه البكالوريوس، والدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي: www.admhec.gov.jo
 
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