وزارة البيئة: الوضع في سد الموجب طبيعي ولا مؤشرات على وجود تلوث

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة البيئة استمرارها باتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع نفوق عدد من الأسماك في سد الموجب بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها أخذت "عينات طارئة" من مياه السد لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبرات الجمعية العلمية الملكية والعقبة الدولية، وستعلن نتائج التحاليل فور صدورها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن كوادرها نفذت جولات ميدانية مكثفة أمس واليوم، شملت جميع مداخل السد ومخارجه ومحيطه، وتم خلالها أخذ عينات إضافية من المياه، مبينة أن نتائج الجولات أظهرت أن الوضع البيئي في السد طبيعي جداً، ولم تُرصد أي مؤشرات أو روائح غير طبيعية تدل على وجود تلوث.