مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل الخضري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة الشميساني في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل الخضري، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
