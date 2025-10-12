التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم

الوكيل الإخباري- صرح وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، أنه بوشر العمل على استكمال تطبيق التوقيع الرقمي في قصر عدل عمان حيث بلغ عدد الوثائق و المذكرات القضائية الموقعة رقميا نحو (19) ألف وثيقة منذ تاريخ اطلاق الخدمة في السابع عشر من أيلول الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

وأكد التلهوني أن التوقيع الرقمي يأتي انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين، والسير قدما بخطة التحديث الاقتصادي والاداري التي تنتهجها الحكومة.



وبين د.التلهوني أن وزارة العدل تمضي في خطة التحول الرقمي بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم بتسهيل الإجراءات واختصارها بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة ،حيث أن الاستفادة من التوقيع الرقمي في المرحلة الحالية وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة يسهم بشكل مباشر بتطوير اجراءات المحاكم نظرا لأن التقنية المستخدمة بالتوقيع الرقمي آمنة ، كما توفر الضمانات للتحقق من الوثائق والمذكرات الصادرة من خلال تطوير رمز الاستجابة السريع (QR) على المذكرات التي يمكن التحقق منها عبر تطبيق ( سند ) ، مشيراً إلى توفر خدمة "التحقق من الوثيقة الرقمية " على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل والتي تتيح للمستخدمين من التحقق من صحة كافة الوثائق الموقعة رقمياً.