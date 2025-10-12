التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم

وبين د.التلهوني أن وزارة العدل تمضي في خطة التحول الرقمي بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم بتسهيل الإجراءات واختصارها بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة ،حيث أن الاستفادة من التوقيع الرقمي في المرحلة الحالية وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة يسهم بشكل مباشر بتطوير اجراءات المحاكم نظرا لأن التقنية المستخدمة بالتوقيع الرقمي آمنة ، كما توفر الضمانات للتحقق من الوثائق والمذكرات الصادرة من خلال تطوير رمز الاستجابة السريع (QR) على المذكرات التي يمكن التحقق منها عبر تطبيق ( سند ) ، مشيراً إلى توفر خدمة "التحقق من الوثيقة الرقمية " على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل والتي تتيح للمستخدمين من التحقق من صحة كافة الوثائق الموقعة رقمياً.
وأوضح د. التلهوني أن المرحلة الثانية التي سيبدأ تطبيقها بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة والتي ستشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية لكافة أطراف التقاضي خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات والمحاضر والقرارات،وايداع اللوائح، وجار العمل حالياً على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة الدعوى، وإجراءات الوساطة، و تنظيم عملية سماع الشهود.
