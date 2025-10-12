الأحد 2025-10-12 12:51 م
 

التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم

للسنة الثالثة على التوالي .. محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام
محكمة
 
الأحد، 12-10-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   صرح وزير العدل الدكتور بسام  سمير التلهوني، اليوم الأحد، أنه بوشر العمل على استكمال تطبيق التوقيع الرقمي في قصر عدل عمان حيث بلغ عدد الوثائق و المذكرات القضائية الموقعة رقميا نحو (19) ألف وثيقة  منذ تاريخ اطلاق الخدمة في السابع عشر من أيلول الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي  والريادة .

اضافة اعلان

 

وأكد التلهوني أن التوقيع الرقمي يأتي انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين، والسير قدما بخطة التحديث الاقتصادي والاداري التي تنتهجها الحكومة. 


وبين د.التلهوني أن وزارة العدل تمضي في خطة التحول الرقمي بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم بتسهيل الإجراءات واختصارها بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة ،حيث أن الاستفادة من التوقيع الرقمي في المرحلة الحالية وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة يسهم بشكل مباشر بتطوير اجراءات المحاكم نظرا لأن التقنية المستخدمة بالتوقيع الرقمي آمنة ، كما توفر الضمانات للتحقق من الوثائق والمذكرات الصادرة من خلال تطوير رمز الاستجابة السريع (QR)  على المذكرات التي يمكن التحقق منها عبر تطبيق ( سند ) ، مشيراً إلى  توفر  خدمة  "التحقق من الوثيقة الرقمية " على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل والتي تتيح للمستخدمين من التحقق من صحة كافة الوثائق الموقعة رقمياً.


وأوضح  د. التلهوني أن المرحلة الثانية التي سيبدأ تطبيقها بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة والتي ستشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية لكافة أطراف التقاضي خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات والمحاضر والقرارات،وايداع اللوائح، وجار العمل حالياً على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة الدعوى، وإجراءات الوساطة، و تنظيم عملية سماع الشهود.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

0

فيديو الوكيل فزعة اردنية لتأمين قسط جامعة.. وتلبية نداء أم محتاجة

استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة

أخبار محلية استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة

وزارة الزراعة

اقتصاد محلي "الزراعة" تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين

غغلب

أخبار الشركات مبادرة "دير مالك مدارس" من كابيتال بنك تنطلق للسنة الثانية على التوالي لتعزيز الثقافة المالية في الأردن

غن

فن ومشاهير أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي

دائرة الإحصاءات العامة

اقتصاد محلي ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر

غزة

فلسطين حماس: الحركة لن تحكم غزة بعد الحرب

25

فن ومشاهير تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم



 
 





الأكثر مشاهدة