الملك يعود إلى أرض الوطن

10:45 م

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد مشاركته بأعمال قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان

