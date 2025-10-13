الإثنين 2025-10-13 08:03 م
 

الملك يلتقي ترامب قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 13-10-2025 07:11 م

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان وصل جلالة الملك إلى المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

 

يشار إلى أن جلالته شارك في وقت سابق، باجتماع تنسيقي مع قادة عدة دول لبحث الخطوات القادمة ضمن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، على هامش انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بمصر.

 

 

 
 
