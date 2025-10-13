الملك يلتقي ترامب قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان وصل جلالة الملك إلى المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.