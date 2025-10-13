فصل التيار الكهربائي ببلدة المشارع في الأغوار الشمالية غدا

الإثنين 2025-10-13 11:21 م
 

الإثنين، 13-10-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن جزء من منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية.اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان، إن مدة فصل التيار الكهربائي المبرمج ستكون من 8:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا.
 
 
