فيديو .. إعدام مجموعة من العملاء في غزة على يد المقاومة
 
الإثنين، 13-10-2025 09:22 م
الوكيل الإخباري- تداولت صفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام المقاومة الفلسطينية بإعدام مجموعة من الأشخاص الذين وُصِفوا بـ"العملاء"، وسط مطالبات بمعاقبة من يهدد أمن المجتمع الفلسطيني.اضافة اعلان


وأثارت هذه المقاطع تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، حيث أكد ناشطون أن العملية جاءت في إطار تطبيق العدالة ضد من يضرّون بأهل القطاع والمقاومة ويستهدفون المدنيين ويتعاونون مع الاحتلال.

