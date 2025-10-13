حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف

وأشاد أصدقاء وأقارب الفقيد بخصاله الطيبة من خلال منشورات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن ألمهم الكبير لفقدانه ومتضرعين إلى الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
