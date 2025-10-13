حزن في لواء عين الباشا بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة بحادث مؤسف

09:38 م

الوكيل الإخباري- اتشح لواء عين الباشا بالسواد بعد وفاة الشاب أوس الخرابشة في حادث مؤسف، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب أهله وأصدقائه. اضافة اعلان





وأشاد أصدقاء وأقارب الفقيد بخصاله الطيبة من خلال منشورات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن ألمهم الكبير لفقدانه ومتضرعين إلى الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.