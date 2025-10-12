التربية تفتح باب التسجيل لتكميلية التوجيهي لغير المستكملين ولرفع المعدل - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 (الامتحان التكميلي)، وذلك للطلبة غير المستكمِلين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل، ويبدأ التسجيل صباح يوم الإثنين الموافق 13 تشرين الأول 2025، وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول 2025، علمًا بأنه لن تُمدَّد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع: exams.moe.gov.jo ، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم من قِبل الطلبة الأردنيين، إذ يمكنهم دفع رسوم الاشتراك ضمن فترة التسجيل المعلَنة عبر خدمة أي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.



أما الطلبة غير الأردنيين، فيُطلب منهم مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبعون لها خلال فترة التسجيل، لتسليم صورتين شخصيتين حديثتين واستكمال عمليتَي التسجيل والدفع.



وبيّنت الوزارة أن رسوم الاشتراك لجميع المسجَّلين تبلغ (20) دينارًا رسم اشتراك، يُضاف إليها (10) دنانير عن كل مبحث يتكوّن من ورقة واحدة، و(5) دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتكوّن من ورقتين.