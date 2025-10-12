التربية تفتح باب التسجيل لتكميلية التوجيهي لغير المستكملين ولرفع المعدل - تفاصيل

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع: exams.moe.gov.jo ، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم من قِبل الطلبة الأردنيين، إذ يمكنهم دفع رسوم الاشتراك ضمن فترة التسجيل المعلَنة عبر خدمة أي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.
أما الطلبة غير الأردنيين، فيُطلب منهم مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبعون لها خلال فترة التسجيل، لتسليم صورتين شخصيتين حديثتين واستكمال عمليتَي التسجيل والدفع.
وبيّنت الوزارة أن رسوم الاشتراك لجميع المسجَّلين تبلغ (20) دينارًا رسم اشتراك، يُضاف إليها (10) دنانير عن كل مبحث يتكوّن من ورقة واحدة، و(5) دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتكوّن من ورقتين.
كما أكدت الوزارة أن الكتب المقررة للامتحان التكميلي لعام 2025 هي كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2024/2025 (كتب جيلي 2007 و2008).
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يزور قيادة قوات الدرك ويؤكد على جاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها
-
التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)
-
صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات
-
95 % من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم
-
استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة
-
تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين
-
هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل
-
التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم