الأميرة عالية تتوج أبطال الدوري الأردني لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2025

11:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749762 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توجت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، أبطال الدوري الأردني لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2025 خلال حفل أقيم في نادي الجواد العربي. اضافة اعلان





وحضر الاحتفال المحامي صائب الحسن وآدم العساف، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وحسين العرموطي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأسبق، حيث رحبت الفارسة الدولية ميسم بشارات بسمو الأميرة مباركة لأبطال الدوري ومثمنة جهودهم وإنجازاتهم في رياضة الفروسية، كما كان في استقبال سموّها مدير النادي السيد صالح فاخوري.



وأثنت سموّها على جهود الفرسان ومثابرتهم، متمنّية لهم مستقبلًا واعدًا ومزيدًا من النجاحات في المحافل المحلية والدولية.



وشهد الحفل تكريم الفائزين حسب الترتيب التراكمي على الفئات المختلفة: 145 سم: عبدالله الحوراني، 125 و135 سم: رامي شاهين، 115 سم: حمزة الفتياني، 100 سم: باسم إبراهيم، 90 سم: فرح بهاء الخطيب، 80 سم: سند معاذ، 60 سم: عبيدة المرتزق.



وقدم الحفل الحكم الدولي وعضو مجلس إدارة نادي الجواد العربي معن الحديد، وسط أجواء احتفالية عكست روح التنافس والتفوق الرياضي، مؤكدة على المكانة الريادية لنادي الجواد العربي في دعم وتطوير رياضة الفروسية الأردنية

