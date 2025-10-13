الإثنين 2025-10-13 12:59 م
 

“تملك هيونداي بدون دفعة أولى وبقسط يبدأ من 198 ديناراً!”

مؤسسة الوحدة للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في الأردن
 
الإثنين، 13-10-2025 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في الأردن، عن إطلاق عرض مميز يتيح للعملاء امتلاك سيارات هيونداي الجديدة بدون دفعة أولى، وبأقساط شهرية تبدأ من 198 ديناراً فقط.اضافة اعلان


ويأتي هذا العرض ضمن حرص المؤسسة على توفير حلول تمويل مرنة وميسّرة، تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء في السوق الأردني، وتمنحهم تجربة امتلاك سهلة ومتكاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع سيارات هيونداي تأتي بكفالة مصنعية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم (أيهما أسبق)، مما يعكس الثقة العالية بجودة سيارات هيونداي ويمنح العملاء راحة بال طويلة الأمد.

كما تتيح مؤسسة الوحدة ضمن هذا العرض إمكانية استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة من هيونداي، مع تقييم عادل وفوري للمركبة القديمة، مما يسهّل على العملاء الانتقال إلى سيارات أكثر تطوراً وكفاءة.

ودعت المؤسسة الراغبين بالاستفادة من العرض إلى زيارة معرض هيونداي الكائن في عمان، شارع المدينة الطبية، بجانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو في البيادر، المنطقة الصناعية، شارع العمّال، أو التواصل عبر قنواتها الرقمية ومراكز الاتصال للاطلاع على التفاصيل الكاملة واختيار الموديل الأنسب لهم.
 
 
ل

ىاىاىى

12121

