“تملك هيونداي بدون دفعة أولى وبقسط يبدأ من 198 ديناراً!”

ويأتي هذا العرض ضمن حرص المؤسسة على توفير حلول تمويل مرنة وميسّرة، تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء في السوق الأردني، وتمنحهم تجربة امتلاك سهلة ومتكاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع سيارات هيونداي تأتي بكفالة مصنعية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم (أيهما أسبق)، مما يعكس الثقة العالية بجودة سيارات هيونداي ويمنح العملاء راحة بال طويلة الأمد.
كما تتيح مؤسسة الوحدة ضمن هذا العرض إمكانية استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة من هيونداي، مع تقييم عادل وفوري للمركبة القديمة، مما يسهّل على العملاء الانتقال إلى سيارات أكثر تطوراً وكفاءة.
ودعت المؤسسة الراغبين بالاستفادة من العرض إلى زيارة معرض هيونداي الكائن في عمان، شارع المدينة الطبية، بجانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو في البيادر، المنطقة الصناعية، شارع العمّال، أو التواصل عبر قنواتها الرقمية ومراكز الاتصال للاطلاع على التفاصيل الكاملة واختيار الموديل الأنسب لهم.
