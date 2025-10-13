الإثنين 2025-10-13 09:45 م
 

ترامب: الحرب انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى القطاع

أرشيفية
 
الإثنين، 13-10-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوثيقة التي تم توقيعها للتو تُعد تاريخية، مؤكدًا أنها تمثل إنجازًا غير مسبوق في مسار تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في تصريحات له، أن بلاده وشركاءها حققوا ما كان الجميع يراه مستحيلًا، وهو السلام في الشرق الأوسط، معلنًا أن الحرب في غزة انتهت وأن المساعدات بدأت في التدفق إلى القطاع.


وأشار إلى أن مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب بعد انتهاء القتال، مشيدًا بجهود الدول التي ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.


ووجّه ترامب شكره إلى الدول العربية والإسلامية التي أسهمت في تحقيق ما وصفه بـ"الانفراجة التاريخية".

 
 
