ترامب: الحرب انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى القطاع

وأضاف ترامب في تصريحات له، أن بلاده وشركاءها حققوا ما كان الجميع يراه مستحيلًا، وهو السلام في الشرق الأوسط، معلنًا أن الحرب في غزة انتهت وأن المساعدات بدأت في التدفق إلى القطاع.
وأشار إلى أن مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب بعد انتهاء القتال، مشيدًا بجهود الدول التي ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.
ووجّه ترامب شكره إلى الدول العربية والإسلامية التي أسهمت في تحقيق ما وصفه بـ"الانفراجة التاريخية".
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. إعدام مجموعة من العملاء في غزة على يد المقاومة
-
المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في غزة
-
ترامب: سنوقع على وثيقة بشأن اتفاق غزة
-
فدوى البرغوثي توجه رسالة بالدموع لزوجها في الأسر
-
إعلام إسرائيلي: بدء تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
-
حافلة أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تصل إلى خان يونس
-
إخراج عضوي الكنيست عودة وكاسيف بعد مقاطعتهما خطاب ترامب - فيديو
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة