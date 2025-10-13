الإثنين 2025-10-13 10:55 ص
 

نقيب الصيادلة: شطب عضوية 1500 صيدلي من أصل 35 ألف مسجل

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني إن أي صيدلي يتخلف عن دفع الاشتراكات لمدة 6 أشهر يُنذر، ومن ثم يُشطب من عضوية النقابة، ويُمنح فترة سنة للعودة، وبعد السنة يتم شطب عضويته نهائيًا، مؤكدًا أن هذا هو قانون النقابة، ولا يجوز فرض أي غرامات غير منصوص عليها في القانون، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تستند إلى مواد قانونية.

وأضاف الكيلاني لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن النقابة تعمل على إيجاد مخرج قانوني في القرار لإعادة الصيادلة المشطوبين، لافتًا إلى وجود دائرة اعتراض على صندوق النقابة تتبع للهيئة العامة.

وبيّن الكيلاني أن عدد الصيادلة الذين شُطبت عضويتهم بسبب التخلف عن الدفع يبلغ نحو 1500 صيدلي من أصل 35 ألف صيدلي مسجل.

وأوضح أن المبلغ المستحق لصندوق التقاعد يبلغ 180 دينارًا سنويًا، مشيرًا إلى أن الصيادلة الذين تشطب عضويتهم يخسرون أموال التقاعد التي دفعوها، لكن بإمكانهم العودة للاشتراك مجددًا، غير أن ذلك يُعد أمرًا صعبًا على العديد من الصيادلة.

وأكد الكيلاني أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة صندوق التقاعد وإعادة تقييمه.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

فن ومشاهير رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

العلم السوري

عربي ودولي سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

5555

فن ومشاهير فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

فل

منوعات طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال

تحويلات مرورية

أخبار محلية إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق

قمة شرم الشيخ للسلام

عربي ودولي فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام



 
 





الأكثر مشاهدة