نقيب الصيادلة: شطب عضوية 1500 صيدلي من أصل 35 ألف مسجل

وأضاف الكيلاني لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن النقابة تعمل على إيجاد مخرج قانوني في القرار لإعادة الصيادلة المشطوبين، لافتًا إلى وجود دائرة اعتراض على صندوق النقابة تتبع للهيئة العامة.
وبيّن الكيلاني أن عدد الصيادلة الذين شُطبت عضويتهم بسبب التخلف عن الدفع يبلغ نحو 1500 صيدلي من أصل 35 ألف صيدلي مسجل.
وأوضح أن المبلغ المستحق لصندوق التقاعد يبلغ 180 دينارًا سنويًا، مشيرًا إلى أن الصيادلة الذين تشطب عضويتهم يخسرون أموال التقاعد التي دفعوها، لكن بإمكانهم العودة للاشتراك مجددًا، غير أن ذلك يُعد أمرًا صعبًا على العديد من الصيادلة.
وأكد الكيلاني أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة صندوق التقاعد وإعادة تقييمه.
