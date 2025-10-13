نقيب الصيادلة: شطب عضوية 1500 صيدلي من أصل 35 ألف مسجل

الوكيل الإخباري- قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني إن أي صيدلي يتخلف عن دفع الاشتراكات لمدة 6 أشهر يُنذر، ومن ثم يُشطب من عضوية النقابة، ويُمنح فترة سنة للعودة، وبعد السنة يتم شطب عضويته نهائيًا، مؤكدًا أن هذا هو قانون النقابة، ولا يجوز فرض أي غرامات غير منصوص عليها في القانون، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تستند إلى مواد قانونية.



وأضاف الكيلاني لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، أن النقابة تعمل على إيجاد مخرج قانوني في القرار لإعادة الصيادلة المشطوبين، لافتًا إلى وجود دائرة اعتراض على صندوق النقابة تتبع للهيئة العامة.



وبيّن الكيلاني أن عدد الصيادلة الذين شُطبت عضويتهم بسبب التخلف عن الدفع يبلغ نحو 1500 صيدلي من أصل 35 ألف صيدلي مسجل.



وأوضح أن المبلغ المستحق لصندوق التقاعد يبلغ 180 دينارًا سنويًا، مشيرًا إلى أن الصيادلة الذين تشطب عضويتهم يخسرون أموال التقاعد التي دفعوها، لكن بإمكانهم العودة للاشتراك مجددًا، غير أن ذلك يُعد أمرًا صعبًا على العديد من الصيادلة.



وأكد الكيلاني أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة صندوق التقاعد وإعادة تقييمه.

