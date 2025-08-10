الأحد 2025-08-10 11:17 م
 

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية
 
الأحد، 10-08-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الدوريات الخارجية، اليوم الأحد، عن إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين، من منطقة أرينبه قرب ضبعا باتجاه الجنوب، ومن منطقة الأبيض باتجاه الشمال، وذلك نتيجة كثافة الغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان
 
 
