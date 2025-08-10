إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية

10:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الدوريات الخارجية، اليوم الأحد، عن إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين، من منطقة أرينبه قرب ضبعا باتجاه الجنوب، ومن منطقة الأبيض باتجاه الشمال، وذلك نتيجة كثافة الغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية. اضافة اعلان

