إقرار تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام

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الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 2024م. اضافة اعلان





ويأتي إقرار التَّعليمات استكمالاً للخطوات التي تمَّ اتِّخاذها إنفاذاً لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وعملاً بنظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.



وتسري أحكام هذه التَّعليمات على الوظائف المُدرَجة على جدول التشكيلات، بحيث تلتزم الدوائر الحكوميَّة بتحليل وظائفها وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنيَّة على الكفايات الوظيفيَّة لها بالاستناد الى الأدلَّة الخاصَّة بوصف وتصنيف الوظائف المعتمدة من هيئة الخدمة والإدارة العامَّة، واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة وبشكل دوري.



وبموجب النِّظام، تُحدَّد مستويات أصناف الوظائف بوظائف الفئة العُليا، ووظائف الإدارة الوسطى، والوظائف التخصُّصيَّة، والوظائف الإداريَّة والمهنيَّة المساندة، ويكون تدرُّج مواقع المسؤوليَّة الوظيفيَّة ومسمَّياتها في الهيكل التَّنظيمي لدوائر القطاع العام كالتَّالي (الأمين العام أو المدير العام، ومساعد الأمين العام أو مساعد المدير العام أو نائب المدير العام أو مدير الإدارة، ومدير مديريَّة ومن في سويَّتهم، ورئيس قسم تخصُّصي ومن في سويَّتهم، ورئيس قسم الإداري ومن في سويَّتهم).





