"إقليم البترا" تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب إفريقيا

وتركّز البحث الذي حضره مفوض شؤون إدارة المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، على سياحة المغامرة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح حول العالم، لما تتمتع به البترا من مقومات طبيعية وجغرافية فريدة تؤهلها لتكون وجهة مميزة لهذا النوع من السياحة.
