الأحد 2025-08-17 04:42 م
 

"إقليم البترا" تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب إفريقيا

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
الأحد، 17-08-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، مع نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا تاندي موراكا، وسفيرة جنوب إفريقيا تسيلاني موكوينا، سبلَ تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.

وتركّز البحث الذي حضره مفوض شؤون إدارة المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، على سياحة المغامرة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح حول العالم، لما تتمتع به البترا من مقومات طبيعية وجغرافية فريدة تؤهلها لتكون وجهة مميزة لهذا النوع من السياحة.

 

وأكد البريزات أهمية توطيد العلاقات السياحية بين الأردن وجنوب إفريقيا، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المنتجات السياحية المشتركة، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى إلى تنويع الأنماط السياحية في البترا بما يتناسب مع تطلعات الزوار المختلفة.

 

 
 
