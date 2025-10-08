المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

09:52 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان

