الأربعاء 2025-10-08 11:33 ص
 

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 08-10-2025 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية %62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"

لالا

منوعات السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة

5

منوعات قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك: تطبيق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

اغ

فن ومشاهير باسم يوسف يتصدر الترند بتصريحات صادمة

لغع

أخبار الشركات "يوروموني" تمنح البنك العربي جائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعيّة في الشرق الأوسط" لعام 2025

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار

تعبيرية

خاص بالوكيل في لفتة إنسانية.. أردنيون يهبون لمساعدة معلم كفيف بتكاليف زواجه



 
 





الأكثر مشاهدة