أمانة عمّان تباشر بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المحطة

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمّان الكبرى، بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير منطقة المحطة، ضمن مشروع تطوير أحياء عمّان الوطني الاستراتيجي.

اضافة اعلان



وبين المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان والمسارات السياحية، محمد أبو زيتون، أن المرحلة الرابعة للمشروع تشمل توسعة شارع الجيش العلوي، إذ ستقوم الأمانة بإزالة جميع الاعتداءات والأبنية الواقعة ضمن السعة التنظيمية للشارع، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، وضمان السلامة العامة.



وأضاف أن الأمانة قدمت تبرعات لمالكي المنشآت التي سيتم إزالتها بدل سكن، وبدل إخلاء لكل مالك أو مستأجر شقة أو محل تجاري، إضافة إلى تبرعات بدل إخلاء لمالكي المنشآت التي سيتم إزالتها، وبدل إخلاء للبيوت المجاورة وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة حتى يتم الانتهاء من أعمال الإزالة.