الأربعاء 2025-10-08 01:44 م
 

أمانة عمّان تباشر بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المحطة

الأربعاء، 08-10-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-   باشرت أمانة عمّان الكبرى، بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير منطقة المحطة، ضمن مشروع تطوير أحياء عمّان الوطني الاستراتيجي.

وبين المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان والمسارات السياحية، محمد أبو زيتون، أن المرحلة الرابعة للمشروع تشمل توسعة شارع الجيش العلوي، إذ ستقوم الأمانة بإزالة جميع الاعتداءات والأبنية الواقعة ضمن السعة التنظيمية للشارع، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، وضمان السلامة العامة.


وأضاف أن الأمانة قدمت تبرعات لمالكي المنشآت التي سيتم إزالتها بدل سكن، وبدل إخلاء لكل مالك أو مستأجر شقة أو محل تجاري، إضافة إلى تبرعات بدل إخلاء لمالكي المنشآت التي سيتم إزالتها، وبدل إخلاء للبيوت المجاورة وذلك ضمن إجراءات السلامة العامة حتى يتم الانتهاء من أعمال الإزالة.

 

 المشروع، الذي جرى الانتهاء من 3 مراحل منه، يهدف إلى تنفيذ تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة تشمل أرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ساحات عامة ومواقف سيارات وفضاءات حضرية ، واعمال تجميلية على طول شارع الجيش، كما تضمن المشروع إنشاء حديقة وملعب المحطة.

 

 
 
