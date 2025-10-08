الأربعاء 2025-10-08 01:46 م
 

بعد صدور قرار بحبسها.. فنانة مصرية تتعرّض لأزمة صحية مفاجئة - صورة

لالا
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-  تعرّضت الفنانة المصرية منى فاروق لأزمة صحية مفاجئة. 

ونشرت منى عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق "انستغرام" صورة لها من داخل المستشفى، مطالبة الجميع بالدعاء لها.

اضافة اعلان

 

Image1_1020258114852424128438.jpg

 

 لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غع

تكنولوجيا أبل تستعد لإطلاق نظارة ذكية.. إليك 5 ميزات متوقعة

5

تكنولوجيا فيسبوك يطوّر ميزة Reels لمنافسة تيك توك ويوتيوب

ؤلع

أخبار الشركات شراكة استراتيجية بين "جورج أبوزيد وشركاه" و"المناصير للزيوت والمحروقات" لإطلاق حملة الشتاء في مراكز الخدمة

ى

تكنولوجيا غوغل توسّع ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى 40 دولة جديدة

عمر ياغي

أخبار محلية فوز الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء

تعبيرية

أخبار محلية المجلس الأعلى للسكان: استقرار معدلات الطلاق في الأردن خلال 2015-2024

36

طب وصحة "كسل اليقطين".. خطوات بسيطة لتجاوز إرهاق الخريف

صورة توضيحية

أخبار محلية الطاقة والمعادن: تراخيص محطات الغاز للمركبات تمنح بعد استيفاء المتطلبات



 
 





الأكثر مشاهدة