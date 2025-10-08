فضيحة تهز تركيا...اعتقال 19 من مشاهير خلال مداهمات فجراً – صورة

الوكيل الإخباري- كشفت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين انه تم اعتقال فجر اليوم الأربعاء 19 فنانا تركياً خلال عمليات دهم بتهمة تعاطي المخدرات.



ومن بين المشاهير الذين تم اعتقالهم: كان يلدريم ، كوبيلاي اكا ، اوزجي اوزبرنجي و بيراك توزونونتاش ، مارت يازيجي اوغلو ، ديميت افجار ، جيرين موراي و متين اكدولجير، بيرجي اكالاي والمغنيات هاديسا، ايرم ديرجي وسيمجا سايغين.

