الأربعاء 2025-10-08 01:46 م
 

فضيحة تهز تركيا...اعتقال 19 من مشاهير خلال مداهمات فجراً – صورة

تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين انه تم اعتقال فجر اليوم الأربعاء 19 فنانا تركياً خلال عمليات دهم بتهمة تعاطي المخدرات.

ومن بين المشاهير الذين تم اعتقالهم: كان يلدريم ، كوبيلاي اكا ، اوزجي اوزبرنجي و بيراك توزونونتاش ، مارت يازيجي اوغلو ، ديميت افجار ، جيرين موراي و متين اكدولجير، بيرجي اكالاي والمغنيات هاديسا، ايرم ديرجي وسيمجا سايغين.

 لبنان 24 

 
 
