إلغاء رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر

وبحسب القرار يحق للأمانة مطالبة مالكي رخص المهن الملغاة وفقا للقرار بالرسوم والغرامات المستحقة على رخصهم ، مع الإشارة الى قيامها بنشر الرخص الملغاة على موقعها الرسمي ؛ داعية الى الدخول للموقع ومراجعتها لتصويب أوضاعهم .
-
أخبار متعلقة
-
الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة لطلبة القروض والمنح
-
٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد
-
ادارة الترخيص: أكثر من 161 ألف مركبة جددت ترخيصها منذ تشرين الثاني
-
الضمان: (10%) الحد الأعلى لنسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2025
-
التهتموني تستمع لمطالب مشغلي خطوط نقل ركاب ومكاتب تاكسي في مادبا
-
2595 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي الخميس
-
لأول مرة .. تحصيلات الدخل والمبيعات تتجاوز 6 مليار دينار