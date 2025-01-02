 
الخميس 2025-01-02 02:30 م
 

إلغاء رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الخميس، 02-01-2025 01:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إلغاء جميع رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون رخص المهن ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2022 .اضافة اعلان


وبحسب القرار يحق للأمانة مطالبة مالكي رخص المهن الملغاة وفقا للقرار بالرسوم والغرامات المستحقة على رخصهم ، مع الإشارة الى قيامها بنشر الرخص الملغاة على موقعها الرسمي ؛ داعية الى الدخول للموقع ومراجعتها لتصويب أوضاعهم .
 
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