اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم

وأوضح الفناطسة أن النقابة أرسلت مندوباً خاصاً لمتابعة عملية توثيق العقود إلكترونياً بالتعاون مع فريق العمل في مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن حقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص التعليمي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان بيئة عمل منظمة وعادلة للعاملين في المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس والمعلمين.
وفي ختام تصريحه، أشاد الفناطسة بجهود وزارة التربية والتعليم في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لتسهيل عملية تسجيل وتوثيق العقود، مؤكداً أن تهيئة بيئة عمل لائقة للمعلمين تسهم في دعم رسالة التربية والتعليم السامية.
