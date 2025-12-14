الأحد 2025-12-14 02:10 م

اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
الأحد، 14-12-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارتا الطاقة والثروة المعدنية والصحة، الأحد، اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن هذه الاتفاقية تساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما أنها تسهم في توفير استهلاك الوقود في المستشفيات المستهدفة، وتحقيق وفر مالي يتجاوز ربع مليون دينار سنويا.


وأشار الخرابشة إلى أن عدد المستشفيات المستهدفة يبلغ 33 مستشفى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت التوقيع مع 9 مستشفيات في شمال المملكة.


وأضاف أن المشروع ممول بنسبة 90% من وزارة البيئة الإيطالية، و10% من صندوق دعم الطاقة.

 
 


