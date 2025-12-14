اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

الوكيل الإخباري- وقعت وزارتا الطاقة والثروة المعدنية والصحة، الأحد، اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن هذه الاتفاقية تساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما أنها تسهم في توفير استهلاك الوقود في المستشفيات المستهدفة، وتحقيق وفر مالي يتجاوز ربع مليون دينار سنويا.



وأشار الخرابشة إلى أن عدد المستشفيات المستهدفة يبلغ 33 مستشفى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت التوقيع مع 9 مستشفيات في شمال المملكة.