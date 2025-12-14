سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643

وقالت وكالة الأنباء السيرلانكية إن 2,3 مليون شخص تضرروا من الإعصار، فيما لا يزال نحو 75 ألف شخص يقيمون في مخيمات تديرها الدولة، وقدرت السلطات كلفة الأضرار الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار.
