الأحد 2025-12-14 09:36 م

سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643

الأحد، 14-12-2025 08:44 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في سريلانكا اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار "ديتواه" الذي ضرب البلاد أخيرا إلى 643 وفاة، فيما لا يزال 184 شخصا في عداد المفقودين.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء السيرلانكية إن 2,3 مليون شخص تضرروا من الإعصار، فيما لا يزال نحو 75 ألف شخص يقيمون في مخيمات تديرها الدولة، وقدرت السلطات كلفة الأضرار الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار.
 
 


