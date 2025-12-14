الأحد 2025-12-14 09:36 م

وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان

الأحد، 14-12-2025 08:32 م
الوكيل الإخباري-   دانَت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة في كادوقلي بجمهورية السودان الشقيقة، ما أسفر عن سقوط وإصابة عشرات الجنود البنغلاديشيين.اضافة اعلان


وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب بنغلاديش، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد المجالي التأكيد على دعم الأردن للجهود المستهدفة حل الأزمة السودانية، بما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.
 
 


