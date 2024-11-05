اتفاقية لدمج أفراد أسر منتفعة من المعونة الوطنية بسوق العمل

وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، دور الشراكات بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المحلي في تعزيز مهارات وقدرات أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق ومساعدتهم للخروج من دائرة المساعدات والفقر إلى دائرة التمكين والإنتاج.
وقالت إن الاتفاقية تأتي في ضوء تركيز الجهود الرسمية للصندوق في العمل على برامج التمكين الاقتصادي لغايات تعزيز مهارات وقدرات الأسر المنتفعة.
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