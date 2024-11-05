اتفاقية لدمج أفراد أسر منتفعة من المعونة الوطنية بسوق العمل

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة الإنسان للتدريب والتعليم، بهدف دمج أفراد الأسر المنتفعة من برامج الصندوق في سوق العمل من خلال برامج تدريبية فعالة.

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وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، دور الشراكات بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المحلي في تعزيز مهارات وقدرات أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق ومساعدتهم للخروج من دائرة المساعدات والفقر إلى دائرة التمكين والإنتاج.