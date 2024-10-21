اختتام بطولة المناظرات البيئية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

02:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707143 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات بطولة المناظرات البيئية والمناخية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي نظمها نادي المناظرات ونادي حماية البيئة والتكنولوجيا الزراعية، بمشاركة واسعة من الطلبة الذين قدموا مناظرات حول قضايا بيئية متنوعة، مثل التغير المناخي وإدارة الموارد الطبيعية. اضافة اعلان





وتهدف البطولة إلى تعزيز الوعي البيئي وتطوير مهارات النقاش والحوار البنّاء حول القضايا المناخية والبيئية، مع التركيز على أهمية الحوار في تحقيق التنمية المستدامة.



وعكست البطولة اهتمام الجامعة بالقضايا البيئية ودعمها لمبادرات تعزز الوعي البيئي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ما ساهم في تفاعل الطلبة مع القضايا البيئية العالمية.