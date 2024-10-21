اختتام بطولة المناظرات البيئية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وتهدف البطولة إلى تعزيز الوعي البيئي وتطوير مهارات النقاش والحوار البنّاء حول القضايا المناخية والبيئية، مع التركيز على أهمية الحوار في تحقيق التنمية المستدامة.
وعكست البطولة اهتمام الجامعة بالقضايا البيئية ودعمها لمبادرات تعزز الوعي البيئي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ما ساهم في تفاعل الطلبة مع القضايا البيئية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس محافظة إربد يقر موازنته للعام المقبل
-
سمكة تقتل رياضية خلال صراعها مع الأمواج
-
مجلس محافظة إربد يقر موازنته للعام المقبل
-
البنك المركزي يصدر تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك
-
بلدية السلط تفتتح معرض المنتجات الزراعية الموسمية
-
ورشة تعريفية لعمداء شؤون الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية
-
غوشة: مشروع "نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمّان" يجب أن يرافقه مشروع لكافة المدن والقرى
-
الأراضي والمساحة تبدأ بتوحيد النظام الإحداثي إلى "JTM" للحد من مشكلة الإزاحة