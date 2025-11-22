اختتام فعاليات الشونة الجنوبية لواء الثقافة للعام 2025

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة الثقافة/ مديرية ثقافة البلقاء أمس الجمعة، فعاليات لواء الشونة الجنوبية مدينة الثقافة الأردنية للعام 2025، من خلال إقامة مهرجان فني وثقافي بموقع نصب شهداء معركة الكرامة "الجندي المجهول".

وأكد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، أن نجاح الأيام الثقافية في لواء الشونة، لواء الثقافة 2025، يأتي ثمرة لجهود القائمين على برنامج اللواء واللجان المساندة والهيئات الثقافية، الذين قدموا أرقى صور الانتماء والولاء للوائهم ووطنهم.



وأشار إلى اعتزازه بجهود أبناء اللواء العريق، مؤكدا أن هذه النشاطات الثقافية تسهم في تعزيز العمل المنتج والتفاعل الإيجابي، وتعمل على بناء جيل واع ومحب لوطنه، متمسك بقيمه العربية الأصيلة التي نهلها من مدرسة الهاشميين القائمة على التشاركية والمحبة.



وقال متصرف لواء الشونة الدكتور صقر الدروع، إن ساحة شهداء معركة الكرامة كانت نقطة انطلاق فعاليات برنامج لواء الثقافة، ويتم اليوم من الموقع ذاته اختتام هذه الفعاليات التي أسهمت في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة.



وأشار إلى دور البرنامج في تمكين الشباب ورفع مستوى الوعي الثقافي، مثمنا دعم وزارة الثقافة وشراكة المؤسسات الرسمية والخاصة، وجهود أهالي اللواء في إنجاح الفعاليات، داعيا إلى مواصلة تنظيم الأنشطة الثقافية لما لها من أثر إيجابي على المجتمع.



واشتمل المهرجان على عرض فيلم بانوراما لأهم المشاريع التي أنجزت في اللواء للمخرج محمد رحاحلة، وفقرات شعرية للشاعرين عليان العدوان وحاتم الزوايدة، وفقرة عزف عالعود مع الفنان محمد النواجي، وعرض للأزياء التراثية قدمته ثائرة عربيات، ودبكة من الفلكلور الشعبي لفرقة لواء الشونة الجنوبية.