وزارة المياه: خفض الفاقد المائي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من 2025

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري إنها خفضت الفاقد المائي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.4%، لتصل نسبة الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة إلى 40,9% مقارنة مع الربع الثالث 2024 البالغ (45,3%) تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.

وبينت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية خفض الفاقد المائي نتيجة تكثيف جهود خفض الفاقد المائي وإدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع وإدارة والتحكم بمصادر المياه والتحول الرقمي وإشراك القطاع الخاص في عمليات صيانة الخطوط ورفع كفاءة عمليات قراءة العدادات والفوترة التي وصلت دقة القراءات إلى 98% وزيادة عدد فرق الصيانة في جميع مناطق المملكة واستبدال مليون عداد مياه معطل منها نصف مليون عداد في مناطق مياهنا.



إلى جانب تكثيف حملات ضبط الاعتداءات التي بلغت خلال 2025 حيث تم ضبط أكثر من 11,519 اعتداء على خطوط رئيسية وتوفير 10,8 مليون متر مكعب في المملكة خلال الربع الثالث 2025 وتوفير نحو 31,4 مليون متر مكعب خلال العام الحالي انعكست على تحسين التزويد المائي للمواطنين في جميع المناطق وكذلك التحول إلى الانسياب الطبيعي في مختلف المناطق.



وأكد الوزارة أن ذلك يعد إنجازا وطنيا كبيرا سينعكس بشكل كبير على تحسين خدمات المياه في جميع مناطق المملكة.



وأشارت الوزارة إلى أن الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة على مستوى المنطقة أسهمت بخفض الفاقد بشكل تراكمي من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2025 بنسبة 5,3% مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي 2024.