6 مفاهيم تجميلية خاطئة حول البروبايوتيكس وأخواتها

ما هي هذه المكوّنات؟
البروبايوتيكس: بكتيريا نافعة (غير حيّة في مستحضرات التجميل).
البريبايوتيكس: غذاء يدعم نمو هذه البكتيريا.
البوستبايوتيكس: جزيئات تنتجها البكتيريا النافعة مثل الأحماض الأمينية والبيبتيدات.
1. اختلال الميكروبيوم لا يسبب مشاكل جلدية — خطأ
زيادة البكتيريا الضارة تؤدي إلى حب الشباب والاحمرار والحكة. واليوم أصبح التركيز على إعادة التوازن بدل القضاء التام على البكتيريا، مع استخدام البريبايوتيكس والبوستبايوتيكس لعلاج الإكزيما والحبوب.
2. البروبايوتيكس وحدها تحافظ على الميكروبيوم — خطأ
العوامل اليومية مثل التوتر، التلوث، الماء الساخن، المضادات الحيوية وحتى بعض واقيات الشمس تُضعف الميكروبيوم.
البوستبايوتيكس والبريبايوتيكس تلعب دورًا أساسيًا في دعمه.
3. مستحضرات التجميل تحتوي على بكتيريا حية — خطأ
القوانين تمنع وجود بكتيريا حيّة داخل المنتجات.
ما يسمى "بروبايوتيكس" يكون عادة بكتيريا غير حيّة مُعالجة بالحرارة، بينما البريبايوتيكس غالبًا سكريات، والبوستبايوتيكس مكوّنات مثل حمض اللاكتيك والبيبتيدات.
4. تُذكر دائمًا على الملصقات — خطأ
قد تُستخدم تحت أسماء أخرى:
البريبايوتيكس: مثل ألفا-غلوكان أوليغوساكاريد، الإينولين، الغليسيرين.
مكوّنات مساعدة للميكروبيوم: الشوفان، السكوالين.
5. يمكن إدراجها في أي تركيبة — خطأ
لا تُناسب المنتجات التي تحتوي على صابون أو كحول لأنها تُجفف البشرة وتُضعف توازنها.
يُنصح باستخدام منظفات لطيفة (pH أقل من 7) خصوصًا للوجه، ويفضّل اختيار المستحضرات المزوّدة بالبريبايوتيكس.
6. المستحضرات الموضعية هي الأفضل — ليس دائمًا
الأطعمة المخمّرة مثل الزبادي، الجبن، الكومبوتشا، والمخلل غنية بالبروبايوتيكس.
الموز، الشعير، والمكسرات تحتوي على بريبايوتيكس.
كما تساعد المكملات الغذائية في دعم المناعة والحد من التهابات البشرة وحب الشباب.
المكوّنات القائمة على الميكروبيوم مفيدة، لكن فعاليتها تعتمد على اختيار المنتج الصحيح، ودعمها بنظام غذائي متوازن وروتين لطيف يحافظ على توازن البشرة الطبيعي.
